Ранее сегодня СМИ сообщили, что Осинькин может возглавить московский клуб. В приглашении специалист заинтересован генеральный директор "железнодорожников" Владимир Леонченко.
"Со мной никто не разговаривал, не связывался. Я - тренер "Крыльев Советов", и у нас очень много дел.
Знаком ли я с Леонченко? Нет, не знакомы", - приводит слова Осинькина Metaratings.
Игорь Осинькин с 2020 года возглавляет "Крылья Советов". Под его руководством самарский клуб вернулся в Российскую Премьер-лигу. В нынешнем сезоне "Крылья" занимают 11-е место в таблице РПЛ, набрав в 12 матчах 11 очков.
В субботу, 8 октября, после поражения от "Сочи" "Локо" отправил в отставку главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Осинькин - о возможном назначении в "Локомотив": со мной никто не разговаривал
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны "Локомотива".
Фото: ПФК "Крылья Советов"