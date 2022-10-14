Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ростов
1 - 2 1 2
УралЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брентфорд
2 - 0 2 0
Брайтон2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Хетафе2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Шальке
0 - 3 0 3
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбург
0 - 3 0 3
Лилль2 тайм
Сделать ставку

Рыскин: судья убил "Ростов", стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал судейство главного рефери Евгения Турбина в домашнем матче желто-синих против "Урала" (1:2) в рамках 13 тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Недоволен безобразным судейством. С чем это связано? Либо с низкой квалификацией арбитра, либо с заинтересованностью судьи в конкретном результате. Там была стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти. Пусть разбираются с этими моментами. Судья убил "Ростов", - передает слова Рыскина "РБ Спорт".

Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Урал" завершился поражением хозяев поля со счетом 1:2. На 10 минуте судейская бригада во главе с Евгением Турбиным не назначила 11-метровый удар в ворота гостей за нарушение правил Егора Филипенко против Степана Мельникова, при этом видеоарбитр Павел Кукуян не подсказал главному рефери о необходимости лично просмотреть момент. На 45 минуте Турбин после личного видеопросмотра не показал красную карточку полузащитнику "шмелей" Ибраиме Сиссе. На 57 минуте главный рефери также после личного видеопросмотра не назначил пенальти в ворота "Урала" за нарушение правил против Николая Комличенко.


Ростов Урал Рыскин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Тарханов: "Урал" переиграл своего соперника. У "Ростова" практически ничего не получалось в атаке эксклюзив
Ташуев - о матче с "Краснодаром": сделаем всё возможное, чтоб добыть результат
Гончаренко - о победе "Урала" над "Ростовом": команда проявила хорошую игровую дерзость
"Ростов" обратится в ЭСК по судейству матча с "Уралом" 3
Григорян: можно поздравить Иванова, что вернул Гончаренко в "Урал"
Рыскин: судья убил "Ростов", стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти 3
Карпин - о работе арбитра Турбина в матче с "Уралом": судья не видел сегодня ничего 5
Селихов - о продлении контракта со "Спартаком": я дома 1
У "Ростова" 3 поражения в 4 последних матчах 2
Кукуян - о воссоединении Крыма с Россией: мы доверяем, надеемся, что люди, которые все это делают, знают, что делают 6
"Урал" обыграл "Ростов", одержав третью победу подряд в РПЛ 22
Арбитр Кукуян - о Fan ID: с активными болельщиками, конечно, было бы лучше. Их не хватает
Женский "Зенит" в эту субботу может досрочно оформить чемпионство 6
Кавазашвили: Селихов - вратарь, который на улице не валяется
Скончался основатель "Факела" Виктор Скачилов 2
"Локомотив" объявил об уходе из клуба четырех иностранных специалистов 4
Агент Бийола: так понимаю, что Яка - цель "Интера" на летнее трансферное окно
"Спартак" объявил о продлении контракта с Селиховым до 2025 года 12
Канчельскис: "Спартак" каждый год орет про чемпионство, а занимает 5-10 место. Ничего не выиграют, припомним им слова 16
Орещук: Федотов - шикарный выбор для ЦСКА. За него стоило бороться "Спартаку" и "Динамо"
Селюк: Плутник мог назначить Ротенберга в "Локомотив". Просто они боялись Борю. Он бы не участвовал в разграблении 1
Литвинов - перед игрой с ЦСКА: для нас каждый матч как финал
Экс-защитник "Спартака" проведет бой по правилам ММА с бывшим участником Дома-2 Олегом Майами 6
Уткин и Комличенко - в стартовом составе "Ростова" на матч с "Уралом"
Федотов - о конфликте с Карраскалем: задача футболиста - слушать и усваивать
Черчесов - о лидерстве "Ференцвароша" в группе Лиги Европы: конечно, хотим выйти в евровесну 1
Орещук: рад ошибиться по Промесу, он молодец. Побольше бы таких футболистов 1
Агент Шпинев: перестановки в "Локомотиве" очевидны. У меня другой вопрос - кто сядет в тюрьму? 1
Член совета директоров "Фенербахче": переход Дзюбы в наш клуб зимой? Это невозможно
Украинец Лунин займет место в воротах "Реала" в матче с "Барселоной" 2
Все новости
-