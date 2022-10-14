- Недоволен безобразным судейством. С чем это связано? Либо с низкой квалификацией арбитра, либо с заинтересованностью судьи в конкретном результате. Там была стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти. Пусть разбираются с этими моментами. Судья убил "Ростов", - передает слова Рыскина "РБ Спорт".
Матч 13 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Урал" завершился поражением хозяев поля со счетом 1:2. На 10 минуте судейская бригада во главе с Евгением Турбиным не назначила 11-метровый удар в ворота гостей за нарушение правил Егора Филипенко против Степана Мельникова, при этом видеоарбитр Павел Кукуян не подсказал главному рефери о необходимости лично просмотреть момент. На 45 минуте Турбин после личного видеопросмотра не показал красную карточку полузащитнику "шмелей" Ибраиме Сиссе. На 57 минуте главный рефери также после личного видеопросмотра не назначил пенальти в ворота "Урала" за нарушение правил против Николая Комличенко.
Рыскин: судья убил "Ростов", стопроцентная красная карточка и два стопроцентных пенальти
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал судейство главного рефери Евгения Турбина в домашнем матче желто-синих против "Урала" (1:2) в рамках 13 тура РПЛ.
Фото: РИА Новости