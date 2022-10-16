По данным источника, "Локомотив" договорился о трехлетнем контракте со специалистом и вопрос его прихода в клуб уже решен. Единственное, что осталось обговорить, это дата, когда Галактионов перейдет в новую команду. Сообщается, что он может возглавить красно-зеленых сейчас или уже зимой, когда завершится первый круг РПЛ.
Напомним, Михаил Галактионов работает в "Пари НН" с лета этого года. Под его руководством нижегородцы сейчас занимают 10-е место в РПЛ, опережая "Локомотив" на одно очко. Кроме того, Галактионов является наставником молодежной сборной России.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" согласовал трехлетний контракт с Галактионовым
Главный тренер "Пари НН" Михаил Галактионов возглавит "Локомотив".
Фото: РФС