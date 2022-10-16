"Карасев в этом матче однозначно поплыл. Было такое ощущение, что он выполнял чье-то задание, чтобы не удалять никого… Самое главное: почему он не показал красную карточку, когда игрок ЦСКА шипами влетает в ногу игроку "Спартака"?
Если Иванов позвал Карасева к монитору в моменте с Промесом, то почему здесь никто ничего не посмотрел? В этой игре судьям кем-то было дано какое-то задание", - цитирует Федотова "РБ Спорт".
Напомним, днем ранее на "ВЭБ Арене" состоялось московское дерби в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги. ЦСКА и "Спартак" не смогли определить победителя – поединок завершился со счетом 2:2. Форвард "армейцев" Федор Чалов записал себе в актив дубль, на него своими голами ответили полузащитник красно-белых Антон Зиньковский и нападающий Александр Соболев.
"Спартак" по итогам 13-го тура обогнал "Ростов", который уступил на своем поле "Уралу" (1:2), и вышел на второе место в таблице чемпионата страны. Подопечные Владимира Федотова поднялись на третью строчку.
И. Федотов – о судействе матча ЦСКА и "Спартака": Карасев однозначно поплыл, выполнял чье-то задание
Экс-арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче московского дерби между "Спартаком" и ЦСКА (2:2).
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