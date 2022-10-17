Видео записано во время перерыва в дерби между ЦСКА и "Спартаком". Напомним, "армейцы" забили первый гол в этой встрече после неудачной попытки Романа Зобнина остановить игру из-за падения соперника. На видеозаписи Федотов реагирует на Абаскаля, недовольного поведением игроков соперника.
"Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун", - сказал Федотов.
Встреча между ЦСКА и "Спартаком" закончилась результативной ничьей (2:2). На гол Федора Чалова красно-белые ответили точными ударами Антона Зиньковского и Александра Соболева, после чего тот же Чалов принес хозяевам ничью, оформив дубль.
Федотов – Абаскалю во время дерби: что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун
В сети появилось видео с высказываниями главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в сторону наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ПФК ЦСКА