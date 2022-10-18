- КДК РФС рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля в дерби. Тренеры приглашены на заседание, - передает слова Григорьянца Matchtv.ru.
Встреча 13 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" завершилась с ничейным счетом 2:2. В составе забивших первый и последний голы в матче "армейцев" дублем отметился нападающий Федор Чалов, голы красно-белых забили атакующий полузащитник Антон Зиньковский и форвард Александр Соболев. В перерыве игры между главными тренерами команд Гильермо Абаскалем и Владимиром Федотовым состоялась перепалка с применением нецензурных выражений.
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Григорьянц: Федотов и Абаскаль приглашены на заседание КДК из-за поведения в дерби ЦСКА - "Спартак"
Руководитель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на очередном заседании комитета будет рассмотрено поведение главных тренеров ЦСКА и "Спартака" Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.
Фото: РИА Новости