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Sport24: ЭСК РФС признала, что Карасев должен был удалить полузащитника ЦСКА Ермакова в матче со "Спартаком"

Решение Сергея Карасева не удалять полузащитника ЦСКА Никиту Ермакова в матче со "Спартаком" признано ошибочным.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"
Напомним, встреча между ЦСКА и "Спартаком" проходила на "ВЭБ Арене" в Москве. На 81-й минуте встречи полузащитник "армейцев" Никита Ермаков, вышедший на замену, прямой ногой воткнулся в Данила Пруцева. Главный арбитр матча Сергей Карасев показал Ермакову желтую карточку. Сергей Иванов, отвечавший в матче за VAR, не позвал Карасева для просмотра видеоповтора.

В итоге встреча завершилась ничьей: на дубль Федора Чалова спартаковцы ответили голами Антона Зиньковского и Александра Соболева.

Источник: Sport24


Ермаков ЦСКА Спартак Карасев
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