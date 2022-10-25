По данным источника, в клубе не планируют увольнять главного тренера. Как минимум до зимы, Александр Сторожук сохранит свой пост. Если результаты команды не улучшатся, клуб может рассмотреть возможность смены тренера.
С марта 2022 года Александр Сторожук исполнял обязанности главного тренера в футбольном клубе "Краснодар", а с 1 июля 2022 года официально возглавил команду. Напомним, что до Сторожука главным тренером назначался немецкий специалист Даниэль Фарке, который в межсезонье был вынужден покинуть Россию. После четырнадцати сыгранных туров "Краснодар" идет пятым в турнирной таблице РПЛ. В последних пяти матчах была одержана всего одна победа. В следующем туре команда Сторожука принимает на своем поле "Зенит".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" не планирует увольнять Сторожука – руководство сохраняет доверие к тренеру
Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук сохранит свой пост, несмотря на серию неудачных игр в исполнении команды.
Фото: ФК "Краснодар"