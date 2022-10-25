– Промежуточная оценка «Ахмату» за проведённый отрезок РПЛ? Пока всё неплохо. Двигаемся от игры к игре, стараемся побеждать в каждом матче. Чем выше мы располагаемся в таблице, тем лучше в психологическом плане. "Ахмат" близок к зоне еврокубков, но Россия отстранена? Мы это не обсуждаем. При любом раскладе "Ахмат" должен оказаться как можно выше в таблице, – цитирует Шелию "Матч ТВ".
По итогам четырнадцати сыгранных туров грозненский футбольный клуб "Ахмат" занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Ташуева, который недавно сменил Андрея Талалаева на посту главного тренера, к пятнадцатому туру набрали 23 очка. В предыдущем туре обыграли дома московское "Торпедо" – нынешний клуб Талалаева. Матч закончился со счетом 1:0, единственный гол забил форвард "Ахмата" Конате. Шелия был признан лучшим игроком этого матча. В следующем туре грозненский клуб примет у себя дома "Ростов", который идет четвертым в РПЛ. Их встреча состоится 29 октября, в 16:30 по московскому времени.
Шелия: при любом раскладе "Ахмат" должен оказаться как можно выше в таблице
Голкипер грозненского "Ахмата" Гиорги Шелия рассказал о целях команды на текущий сезон.
Фото: ФК "Ахмат"