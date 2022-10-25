СМИ сообщали, что часть футболистов недовольна специалистом, пришедшим в тренерский штаб южан этим летом. Отмечается, что матч 14 тура Российской Премьер-лиги против "Зенита" может являться формой протеста против Гаранина. Вчера сочинцы уступили петербуржцам со счетом 0:7.
"Вам же нужны какие-то интриги, скандалы, да. Вы же спортивная пресса. Пишите о спорте, а не всякую ***, честно говоря. Даже отвечать не хочется на ваши провокационные вопросы", - приводит слова Бородина "СЭ".
"Сочи" в таблице РПЛ занимает 8 место, набрав в 14 матчах 20 очков. В прошлом сезоне под руководством Владимира Федотова сочинцы завоевали серебряные медали. Летом Федотов возглавил московский ЦСКА.
30 октября "Сочи" на своем поле примет "Урал" в рамках 15 тура чемпионата России.
Тренер "Сочи" Бородин резко отреагировал на информацию о недовольстве части игроков Гараниным
Тренер вратарей "Сочи" прокомментировал информацию о том, что часть игроков клуба недовольна старшим тренером команды Вадимом Гараниным.
Фото: ФК "Сочи"