По информации источника, зимой предложение петербуржцам готов сделать "Ростов". Сообщается, что в переходе игрока лично заинтересован главный тренер донского клуба Валерий Карпин.
Отмечается, что Сутормин недоволен своим положением в "Зените", в частности, игровым временем, которое ему предоставляется.
В нынешнем сезоне Сутормин провел 11 матчей во всех турнирах (562 минуты), результативными действиями он не отметился. Два матча подряд Алексей остается на скамейке запасных сине-бело-голубых.
Сутормин перешел в "Зенит" в 2019 году. Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Ростов" интересуется полузащитником "Зенита" Суторминым
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Зенит"