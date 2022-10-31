"Возможно, однажды он вернется в "Спартак", потому что Самюэль очень привязан к клубу и Москве. Сегодня он очень счастлив в "Марселе", все идет очень хорошо. Самюэль следит за всеми результатами "Спартака", - цитирует агента Metaratings.
Жиго подписал контракт с "Марселем" в январе 2022 года, но оставшуюся часть минувшего сезона провел в "Спартаке".
29-летний центральный защитник в текущем чемпионате Франции успел сыграть 8 матчей, в которых записал себе в актив 1 гол.
"Марсель" по итогам 13-ти туров Лиги 1 набрал 24 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице.
Агент Жиго: Самюэль очень привязан к "Спартаку" - возможно, однажды он вернется
Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника "Марселя" Самюэля Жиго, высказался о вероятности возвращения футболиста в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"