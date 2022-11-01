Несколько европейских клубов проявляет трансферный интерес к 25-летнему колумбийскому нападающему "Зенита" Матео Кассьерре, сообщают СМИ. По данным источника, в их число входят сербская "Црвена Звезда", турецкий "Галатасарай" и бельгийский "Генк".
Центрфорвард Матео Кассьерра в июле 2022 года перешел в петербургский "Зенит" из "Сочи", сумма трансферной компенсации составила 4,5 миллиона евро. За сине-бело-голубых колумбийский нападающий провел 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 3 ассиста, при этом ему ни разу не удалось забить в 12 матчах Российской премьер-лиги.
Источник: Sport24
Sport24: "Црвена Звезда", "Галатасарай" и другие европейские клубы проявляют трансферный интерес к Кассьерре
По информации СМИ, ряд европейских клубов проявляет активный интерес к колумбийскому форварду "Зенита" Матео Кассьерре.
Фото: ФК "Зенит"