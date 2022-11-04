"Химки" одержали первую победу с августа, обыграв "Оренбург"

Несмотря на отсутствие наставника "Химки" вышли вперед на 50-й минуте после гола Руденко. А 16 минут спустя Магомедов удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счет встречи (2:0).
Эта победа стала для "Химок" первой с августа этого года, когда подмосковный клуб обыграл в 4-м туре "Торпедо".
РПЛ
16-й тур
"Химки" 2:0 "Оренбург"
Голы: Руденко, 50, Магомедов, 66
16-й тур
"Химки" 2:0 "Оренбург"
Голы: Руденко, 50, Магомедов, 66
"Химки": Лантратов, Волков, Идову, Чежия, Зуев (Боженов, 76), Ломовицкий (Мирзов, 61), Магомедов (Главчич, 89), Казанцев, Гулиев, Руденко (Садыгов, 76), Долгов (Гбане, 76)
"Оренбург": Кеняйкин, Гойкович, Сиваков, Печенин, Эктов (Гурциев, 83), Флорентин, Капленко (Башич, 76), Вера, Мансилья (Оганесян, 68), Сычевой, Воробьёв (Ковалев, 76)
Предупреждения: Магомедов, 88, Флорентин, 88, Гулиев, 90