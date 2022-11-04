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"Химки" одержали первую победу с августа, обыграв "Оренбург"

"Химки" обыграли "Оренбург" в стартовом матче 16-го тура РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Химки"
Встреча проходила на "Арене Химки". На тренерской скамейке хозяев не смог присутствовать главный тренер "Химок" Спартак Гогниев, которого дисквалифицировали на три игры по итогам прошлого тура.

Несмотря на отсутствие наставника "Химки" вышли вперед на 50-й минуте после гола Руденко. А 16 минут спустя Магомедов удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счет встречи (2:0).

Эта победа стала для "Химок" первой с августа этого года, когда подмосковный клуб обыграл в 4-м туре "Торпедо".

РПЛ

16-й тур

"Химки" 2:0 "Оренбург"

Голы: Руденко, 50, Магомедов, 66


"Химки": Лантратов, Волков, Идову, Чежия, Зуев (Боженов, 76), Ломовицкий (Мирзов, 61), Магомедов (Главчич, 89), Казанцев, Гулиев, Руденко (Садыгов, 76), Долгов (Гбане, 76)

"Оренбург": Кеняйкин, Гойкович, Сиваков, Печенин, Эктов (Гурциев, 83), Флорентин, Капленко (Башич, 76), Вера, Мансилья (Оганесян, 68), Сычевой, Воробьёв (Ковалев, 76)

Предупреждения: Магомедов, 88, Флорентин, 88, Гулиев, 90


Химки Оренбург
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