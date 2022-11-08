- Сожжены ли все мосты с "Зенитом"? Наверное, да. К сожалению. Решилась ли ситуация с премиальными? Нет. В процессе. Насколько было правильно выносить эту ситуацию в публичное пространство? Двоякое чувство. Если бы я это не вынес, мосты не были бы сожжены. И можно было питать себя иллюзиями. Но это часть моей защиты, - передает слова Лунева Sport24.
31-летний российский вратарь немецкого "Байера" Андрей Лунев летом 2021 года покинул петербургский "Зенит", за который выступал с января 2017 года, по истечении срока действия контракта. В июле 2022 года Лунев выступил в СМИ с открытым обращением в адрес председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, в котором рассказал о задолженностях по премиальным, причитающихся ему со стороны сине-бело-голубых.
Лунев: с "Зенитом" все мосты сожжены, ситуация с премиальными не решилась
Экс-голкипер "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал ситуацию с долгами по премиальным со стороны клуба.
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