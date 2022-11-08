"В этом матче [игра "Динамо"] была лучше. К тому же они падали от любого соприкосновения. Если это их стиль, то пусть. Я считаю, мы играли намного лучше. Да, счет в их пользу, но игра тоже важна", - цитирует голкипера бело-голубых "СЭ".
Встреча между "Динамо" и "Ростовом" завершилась победой южан со счетом 2:1. Единственный мяч в составе москвичей забил форвард Константин Тюкавин.
Подопечные Славиши Йокановича набрали 26 очков в 16-ти встречах чемпионата страны и занимают 6-е место в турнирной таблице. В следующем матче столичный коллектив в дерби сойдется с ЦСКА. Встреча запланирована на 13 ноября и начнется в 19:30 мск.
Лещук – о матче с "Ростовом": они падали от любого соприкосновения. "Динамо" играло намного лучше
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук поделился мнением об игре "Ростова" в их очной встрече 16-го тура Российской Премьер-лиги (1:2).
Фото: РИА Новости