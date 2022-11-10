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Семак – о Чистякове: у меня никаких вопросов нет. Дима готовится к предстоящему матчу

Наставник "Зенита" Сергей Семак дал комментарий по ситуации с центральным защитником команды Дмитрием Чистяковым
фото: ФК "Зенит"
"Я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет. Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня. Дима не пропустил ни одной тренировки, все время находился с командой и готовится к предстоящему матчу", - приводит комментарий Семака официальный сайт "Зенита"

В шестнадцатом туре РПЛ "Зенит" у себя дома впервые в чемпионате потерпел поражение, проиграв "Ахмату" (1:2). На 8-минуте защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков совершил результативную ошибку после которой форвард грозненского клуба Конате забил второй мяч. На 32 минуте защитник был заменен на Кругового. После игры Семак раскритиковал Чистякова, сказав, что второй гол полностью вина игрока. А гендиректор Зенита Медведев сообщил о предстоящем серьезном разговоре с защитником. На следующий день генеральный директор заявил, что Чистяков отстранен от основного состава. При этом все неделю Дмитрий тренируется с основным составом.

Ранее СМИ сообщили, что руководство "Зенита" подозревает Чистякова в том, что он намеренно ошибался в матче. А Геннадий Орлов заявил, что игрок может перейти в "Ахмат".


Чистяков Семак
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