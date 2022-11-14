Как сообщает источник, самым высокооплачиваемым судьей в первой части сезона стал Владислав Безбородов. Он заработал 1,72 млн рублей после вычета налогов. Кроме него в тройку вошли Евгений Кукулян (1,64 млн) и Павел Кукуян (1,62 млн).
Владислав Безбородов начал судейскую карьеру в 2001 году. До этого арбитр профессионально играл в футбол, выступая за "Зенит", "Вентспилс", минское "Динамо" и еще несколько клубов. Он стал обслуживать матчи РПЛ с 2007 года.
Источник: Metaratings
Стало известно, кто из арбитров заработал больше всех в первой части сезона РПЛ
Появилась информация о доходах арбитров за работу на матчах РПЛ в первой части текущего сезона.
Фото: РПЛ