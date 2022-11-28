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Джикия: дисквалификация Николсона и Соболева? Мелешин доволен, с улыбкой ждет своего шанса

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о дисквалификации форвардов красно-белых Александра Соболева и Шамара Николсона за удаление в матче Кубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"Дисквалификация Николсона и Соболева из-за удалений? Не знаю, Мелеха (Мелешин) доволен. Говорит, два нападающих удалились. С улыбкой в раздевалочке, ждет своего шанса в Кубке", - цитирует Джикию "РБ Спорт".

Соболев и Николсон получили красные карточки за участие в массовой драке с игроками "Зенита" после финального свистка в матче заключительного тура группового раунда Кубка России. Помимо них был удален вратарь "Спартака" Александр Селихов.

В составе питерцев красные карточки получили Малком, Барриос и Родригао.

Встреча завершилась победой "Зенита" в серии пенальти (0:0, 4-2).


Джикия Спартак Зенит Кубок России Мелешин Соболев
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