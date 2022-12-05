– Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам – это Сергей Пиняев. Он не перешел из-за своего агента? Нет, просто мы ушли из "Спартака". У нас с Павлом Андреевым прекрасные отношения, он самый грамотный футбольный функционер в России, который давно перерос статус агента, – цитирует Салихову "РБ Спорт".
На данный момент Сергей Пиняев является игроком самарских "Крыльев Советов". На предыдущей недели были подведены итоги ежегодной премии "Первая пятерка" – Пиняев занял первое место и был признан лучшим молодым футболистом 2022 года в России. В начале ноября текущего года Сергею исполнилось 18 лет. В "Крылья Советов" он перешел летом 2021 года из футбольного клуба "Чертаново". В предыдущем сезоне Пиняев был игроком запаса и выходил на поле во вторых таймах. В текущем сезоне, после перехода Антона Зиньковского в московский "Спартак", стал игроком основы и одним из лидеров самарского клуба. Из "Крыльев" в "Спартак" за последнее время перешли уже несколько футболистов: Пруцев, Чернов, Зиньковский, Соболев.
Зарема Салихова: Пиняев – самый обидный несостоявшийся трансфер "Спартака"
Супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о несостоявшемся трансфере Сергея Пиняева в стан красно-белых.
Фото: ФК "Крылья Советов"