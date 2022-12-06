Как сообщает источник, интерес к защитнику "армейцев" проявляют три неназванных бразильских клуба. Все они готовы сделать ЦСКА официальное предложение о трансфере зимой.
Бруно Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года. Тогда москвичи заплатили за него около 8 млн евро "Интернасьоналу". В итоге бразилец за два с половиной года провел за клуб всего 19 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Он более 10 раз выбывал из строя из-за повреждений.
Контракт Фукса с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,8 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: три бразильских клуба готовы сделать ЦСКА предложение по Бруно Фуксу
Защитник ЦСКА Бруно Фукс может вернуться в Бразилию.
Фото: ПФК ЦСКА