- Понятно, что хочется играть больше, но идти в какие-то контры я не имею права, потому что есть контракт. Прекрасно понимаю, что должен его выполнять и работать, - приводит комментарий Сутормина "РБ Спорт".
В этом сезоне Алексей Сутормин провел всего 12 игр. Ранее представитель игрока заявил, что Алексея не устраивает ситуация с игровым временем в клубе. По данным различных источников, Суторминым интересуются ЦСКА, "Динамо" и "Ростов".
Сутормин: хочется играть больше, но идти в какие-то контры я не имею права
Универсальный футболист "Зенита" Алексей Сутормин высказался по поводу свой ситуации с игровым временем в клубе.
Фото: ФК "Зенит"