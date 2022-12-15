- Информация о трансфере Изидора в "Краснодар" не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона. Мы ищем игроков для усиления состава, о чём уже было неоднократно сказано. Но слухи, которые в последние дни активно появляются в СМИ, с реальностью имеют мало общего, - передает слова Ульянова Sport24.
Ранее появилась информация, что руководство московского "Локомотива" предложило "Краснодару" приобрести 22-летнего французского нападающего Вильсона Изидора, однако "быки" ответили на это предложение отказом. В текущем сезоне форвард принял участие в 17 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 результативных передачи. По итогам осенней части сезона "Локомотив" находится на 14 месте, набрав 13 очков в 17 матчах, "Краснодар" с 25 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы.
Спортдиректор "Локомотива": мы не ведем переговоров по трансферу Изидора в "Краснодар"
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о желании "железнодорожников" продать в "Краснодар" нападающего Вильсона Изидора.
Фото: РПЛ