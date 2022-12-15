Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Спортдиректор "Локомотива": мы не ведем переговоров по трансферу Изидора в "Краснодар"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о желании "железнодорожников" продать в "Краснодар" нападающего Вильсона Изидора.
Фото: РПЛ
- Информация о трансфере Изидора в "Краснодар" не соответствует действительности. Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона. Мы ищем игроков для усиления состава, о чём уже было неоднократно сказано. Но слухи, которые в последние дни активно появляются в СМИ, с реальностью имеют мало общего, - передает слова Ульянова Sport24.

Ранее появилась информация, что руководство московского "Локомотива" предложило "Краснодару" приобрести 22-летнего французского нападающего Вильсона Изидора, однако "быки" ответили на это предложение отказом. В текущем сезоне форвард принял участие в 17 матчах за "железнодорожников" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 результативных передачи. По итогам осенней части сезона "Локомотив" находится на 14 месте, набрав 13 очков в 17 матчах, "Краснодар" с 25 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы.


Локомотив Краснодар Изидор Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Tuttosport: Ди Мария может покинуть "Ювентус" зимой, им интересуются клубы МЛС и Аргентины
Непомнящий: сборная Марокко ни в чем не уступала французам, но исполнителей уровня Мбаппе у них не оказалось эксклюзив
Mundo Deportivo: "Челси" готов заплатить "Барселоне" 50 млн евро за трансфер Дембеле
Семин: Хвиче по силам попасть в финальную десятку претендентов на "Золотой мяч"
Дуймович: все в России только с уважением могут отнестись к решению Карпина остаться в сборной 1
Далич – после поражения от Аргентины: надеюсь, Модрич останется в сборной. Без него будет трудно
Жиру: не позволим Месси насладиться лучшей ночью – ЧМ выиграет сборная Франции
Тен Хаг – о потенциальной продаже "МЮ" Глейзерами: только к лучшему – будет доступно больше денег
Четверик: Слуцкому надо "Мурзилку" читать, а не в РПЛ тренировать. Разрушил всё, что в "Рубине" создавал Бердыев 7
Григорян: многие хвалят Дешама за гибкость, но на мой взгляд, это бездарность. Франция должна решать с позиции силы 4
Смородская: Ульянов ничего не понимает, Леонченко работает подписантом, ручку держит - развал "Локомотива" продолжается 1
Смородская - о ситуации в "Локомотиве": такие перестройки ничего, кроме вреда, не приносят - опытом доказано
Спортдиректор "Локомотива": мы не ведем переговоров по трансферу Изидора в "Краснодар"
Глушаков: мне нет смысла ехать на первые сборы "Химок" в декабре, поеду с семьей на отдых 1
Спортдиректор "Пари НН" - об интересе "Спартака" к Милсону: первый раз слышу эту информацию