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Смородская - о ситуации в "Локомотиве": такие перестройки ничего, кроме вреда, не приносят - опытом доказано

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о массовом выставлении на трансфер игроков красно-зеленых.
Фото: ФК "Локомотив"
- Пойдет ли на пользу выставление на трансфер сразу такого большого количества футболистов? Нет, я категорически против таких перестроек. Ничего, кроме вреда, они не приносят. Сколько раз уже это было опытом доказано. Немцы понакупали и говорили везде, какие прекрасные трансферы они совершили. В итоге сейчас никого даже пристроить не могут, - передает слова Смородской Betonmobile.ru.

Ранее появилась информация, что московский "Локомотив" принял решение расстаться с восемью футболистами из своего состава и предлагает их приобрести другим клубам Российской премьер-лиги. Сообщалось, что в число этих игроков вошли нападающий Марко Раконьяц и Вильсон Изидор, защитники Марио Миттай, Марк Мампасси, Максим Ненахов и Дмитрий Живоглядов, полузащитники Сергей Бабкин и Николай Титков.


Локомотив Смородская
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