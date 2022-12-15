- Пойдет ли на пользу выставление на трансфер сразу такого большого количества футболистов? Нет, я категорически против таких перестроек. Ничего, кроме вреда, они не приносят. Сколько раз уже это было опытом доказано. Немцы понакупали и говорили везде, какие прекрасные трансферы они совершили. В итоге сейчас никого даже пристроить не могут, - передает слова Смородской Betonmobile.ru.
Ранее появилась информация, что московский "Локомотив" принял решение расстаться с восемью футболистами из своего состава и предлагает их приобрести другим клубам Российской премьер-лиги. Сообщалось, что в число этих игроков вошли нападающий Марко Раконьяц и Вильсон Изидор, защитники Марио Миттай, Марк Мампасси, Максим Ненахов и Дмитрий Живоглядов, полузащитники Сергей Бабкин и Николай Титков.
Смородская - о ситуации в "Локомотиве": такие перестройки ничего, кроме вреда, не приносят - опытом доказано
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о массовом выставлении на трансфер игроков красно-зеленых.
Фото: ФК "Локомотив"