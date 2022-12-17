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Канчельскис: в ближайшие 15-20 лет никто не сможет повторить мой успех - переход в АПЛ. У нас нет игроков такого уровня

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Андрей Канчельскис высказался о шансах игроков РПЛ на трансфер в АПЛ.
Фото: Getty Images
- Думаю, в ближайшие 15-20 лет никто из россиян в РПЛ не сможет повторить мой успех - переход в "Манчестер Юнайтед" или другой клуб АПЛ. Этого точно не случится. А кому переходить? У нас нет футболистов такого уровня. В нынешней ситуации европейские клубы боятся связываться с российскими игроками, они не хотят иметь проблем из-за наших игроков, - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".

53-летний экс-полузащитник Андрей Канчельскис в период с 1991 по 1995 год выступал за английский "Манчестер Юнайтед", а с 1995 по 1997 год - за "Эвертон" из Ливерпуля. В августе 2022 года лондонский "Челси" присылал московскому "Динамо" официальное предложение по выкупу трансфера 19-летнего полузащитника Арсена Захаряна за 15 миллионов евро, однако сделка не состоялась, поскольку британский клуб не смог предоставить гарантий поступления денежных средств на фоне европейских экономических санкций в отношении Российской Федерации.


АПЛ Канчельскис Российские трансферы
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