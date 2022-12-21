По словам брата спортсменки, смерть Виктории произошла в гостях у ее подруги.
- Пришли домой около 22:00, легли cпать ближе к полуночи. В 11 утра бабушка c дедушкой заметили, что у девочек cтранный вид. Вика желтая была, а ее подруга клубочком cвернулаcь. Приехала реанимация ближе к 12, уже констатировали смерть Вики, а подруга сейчас в реанимации, - передает слова брата Виноградовой "Лента.ру".
Ранее официальный сайт женского футбольного клуба ЦСКА сообщил о скоропостижной смерти 17-летней футболистки женской молодежки ЦСКА Виктории Виноградовой, выступавшей на позиции голкипера. По сообщению пресс-службы клуба, трагедия произошла 19 декабря в период нахождения Виктории в отпуске в Волгограде. Официальная причина ухода спортсменки из жизни на данный момент не объявлена.
Ушла из жизни 17-летняя футболистка ЦСКА Виноградова
Брат 17-летней футболистки ЦСКА Виноградовой поделился информацией о ее смерти
Стали известны некоторые детали ухода из жизни 17-летней Виктории Виноградовой, которая выступала за женскую молодежную команду ЦСКА на позиции вратаря.