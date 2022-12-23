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Президент "Оренбурга": мы договорились с "Крыльями Советов" о дате трансфера Сычевого

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о ходе трансфера нападающего Владимира Сычевого в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Оренбург"
- Мы обменялись с "Крыльями Советов" письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Мы договорились о дате трансфера - 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком "Крыльев Советов", - передает слова Еремякина Sport24.

Ранее стало известно, что 26-летний нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой в зимнее трансферное окно перейдет в самарские "Крылья Советов", которые воспользуются правом выкупа футболиста за 100 миллионов рублей, прописанным в его контракте с южноуральцами. В 19 матчах текущего сезона во всех турнирах Сычевой забил 17 голов и выполнил 2 результативных паса.


Оренбург Крылья Советов Сычевой Еремякин Российские трансферы
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