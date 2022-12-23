- Мы обменялись с "Крыльями Советов" письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Мы договорились о дате трансфера - 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком "Крыльев Советов", - передает слова Еремякина Sport24.
Ранее стало известно, что 26-летний нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой в зимнее трансферное окно перейдет в самарские "Крылья Советов", которые воспользуются правом выкупа футболиста за 100 миллионов рублей, прописанным в его контракте с южноуральцами. В 19 матчах текущего сезона во всех турнирах Сычевой забил 17 голов и выполнил 2 результативных паса.
Президент "Оренбурга": мы договорились с "Крыльями Советов" о дате трансфера Сычевого
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о ходе трансфера нападающего Владимира Сычевого в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Оренбург"