- Интерес "Локомотива"? Это правда, - передает слова Акана "РБ Спорт".
Ранее появилась информация о трансферном интересе московских "железнодорожников" к 28-летнему немецкому центральному защитнику с турецкими корнями Кораю Гюнтеру, выступающему за итальянскую "Верону". В текущем сезоне футболист провел 14 матчей во всех турнирах за свой клуб, отметившись 1 голом и 1 результативным пасом. В декабре 2022 года "Локомотив" объявил о подписании нападающего Максима Глушенкова, атакующего полузащитника Сергея Пиняева и голкипера Ильи Лантратова.
"СЭ": "Локомотив" интересуется немецким защитником "Вероны" Гюнтером
Агент Гюнтера подтвердил интерес "Локомотива" к игроку
Агент центрального защитника "Вероны" Корая Гюнтера Эрсин Акан дал комментарий по информации об интересе к игроку со стороны московского "Локомотива".
Фото: Getty Images