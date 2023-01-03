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Агент Гиговича: Армин останется в "Оденсе"

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Агент игрока "Ростова" Армина Гиговича, выступающего в аренде в "Оденсе", Харис Скендерович рассказал о будущем игрока.
Фото: Getty Images
- Думаю, Армин останется в "Оденсе". Сейчас он находится в расположении молодежной сборной Швеции. Есть ли предложения? Суть не в предложениях, а в том, как будет лучше для самого Гиговича, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

20-летний швед Армин Гигович, выступающий на позиции центрального хавбека, перебрался в стан "Ростова" в 2020 году. В марте 2022 года футболист покинул южан, приостановив контракт, и отправился в аренду в шведский "Хельсингборг". Летом этого года игрок снова ушел в аренду, теперь в другой клуб - датский "Оденсе". В этом сезоне полузащитник сыграл за клуб 10 матчей, в которых смог отличиться один раз. Соглашение Армина с "Ростовом" действует до лета 2025 года. Рыночная стоимость Гиговича, по данным авторитетного аналитического сайта Transfermarkt, составляет 2 млн евро.

"Ростов" после 17 сыгранных туров нынешнего розыгрыша российского первенства располагается 3 строчке. Команда Валерия Карпина набрала 35 баллов.


Гигович Ростов Оденсе
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