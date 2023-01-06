- Мне наплевать на его мнение и высказывания. Самое ценное и определяющее для меня - это мнение команды и тренеров. По окончанию MBA у меня были предложения по работе в Англии и во Франции. Так что пусть не беспокоится за женщин в футболе, - передает слова Салиховой Sport24.
Ранее 53-летний экс-полузащитник сборной России "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис дал скандальное интервью, в котором, в частности, раскритиковал деятельность в "Спартаке" жены экс-президента клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой, сказав, что она "натворила чудес". Также Канчельскис заявил, что матчи сборной России на домашнем ЧМ-2018 были купленными.
Зарема: наплевать на Канчельскиса и его высказывания, пусть не беспокоится за женщин в футболе
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала скандальные высказывания экс-полузащитника сборной России Андрея Канчельскиса.
Фото: МатчПремьер