Определены все группы ЧМ-2026: известны соперники сборных после стыков в Европе

Состав групп чемпионата мира 2026 года сформирован после завершения европейских стыковых матчей.

Финальный турнир впервые пройдёт с участием 48 сборных: команды разбиты на 12 групп по четыре участника.Через стыки от Европы на мундиаль пробились Босния и Герцеговина, Чехия, Швеция и Турция.Оставшиеся две путёвки на чемпионат мира будут разыграны в межконтинентальных стыках - ДР Конго встретится с Ямайкой, а Ирак сыграет против Боливии.Мировое первенство примут США, Канада и Мексика.