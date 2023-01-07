По данным источника, самарцы предлагают аргентинскому клубу компенсацию за игрока в размере 1.5 млн долларов. Руководство "Крыльев" видит в 22-летнем вингере замену Сергею Пиняеву, который ранее перешел в "Локомотив".
Отметим, Гарре с 2016-го по 2020 год выступал за юношеские и молодежные команды "Манчестер Сити", а зимой 2020 года пополнил состав "Расинга". Нынешний сезон аргентинский футболист проводит в "Уракане" на правах аренды.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Крылья" предложили "Расингу" 1.5 млн долларов за экс-игрока системы "Ман Сити" Гарре
"Крылья Советов" рассматривают возможность подписания форварда "Расинга" Бенжамина Гарре.
Фото: Getty Images