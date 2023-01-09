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Сенников: Глушаков был лидером "Химок". Думаю, несколько клубов РПЛ захотят видеть его у себя

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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился с Rusfootball.info мнением об уходе Дениса Глушакова из "Химок".
Фото: ФК "Химки"
- Это серьезная потеря в составе "Химок"?

- Думаю, что да. Все-таки Глушаков - футболист опытный. Это игрок, который был в "Химках" настоящим лидером последние два года. Мне немножко, да, обидно как за футболиста. Потому что еще не понятно, где он продолжит карьеру. Было бы здорово, если у него имеется хороший вариант. Я считаю, что Глушаков еще пока не наигрался в футбол. Хочется еще видеть его в РПЛ.

- Какая команда ему подошла бы?

- Тут сложно сказать. Но в любом случае та команда, которая играет в комбинационный футбол. Все-таки он прошел "Локомотив" и "Спартак". Просто в обороне сидеть хочется вряд ли, хочется и созидать. Но все зависит от тактики. Понятно, что сложно говорить о том, что мы увидим его в какой-то из московских команд. Хотя, может быть, то же "Торпедо" и захочет его видеть. Думаю, несколько команд захотят его видеть у себя. Это могут быть и "Крылья", и "Пари НН", и "Факел".

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Сенников Глушаков Химки
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