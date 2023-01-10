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Гендиректор Медведев: разочарован восторгом спартаковцев в раздевалке при просмотре потасовки с "Зенитом"

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос об открытиях и разочарованиях осенней части сезона-2022/2023.
Фото: МатчТВ
- Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге. А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с "Зенитом", - передает слова Медведева "СЭ".

По итогам осенней части сезона петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 42 очка в 17 матчах, отрыв от ближайших преследователей "Спартака" и "Ростова" составляет 6 и 7 очков соответственно. В Кубке России сине-бело-голубые заняли третье место в группе Пути РПЛ и перешли в плей-офф нижней сетки турнира - Пути регионов. 27 ноября состоялся матч 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Зенит" - "Спартак" (0:0, пен. 4:2), после окончания основного времени которого произошла массовая драка игроков обеих команд. В социальные сети попал видеоролик, на котором игроки красно-белых с восторгом смотрят в раздевалке повторы эпизодов потасовки.

Кубковое побоище в Петербурге – «Зенит» и «Спартак» сошлись стенка на стенку. Фоторазбор причин и хода массовой драки


Зенит Спартак Кубок России Медведев
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