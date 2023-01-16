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Хаджи: Рассказов не соответствует уровню "Спартака". В "Крыльях" он должен найти себя

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Экс-администратор "Спартака" Александр Хаджи поделился с Rusfootball.info мнением о вероятном переходе защитника красно-белых Николая Рассказова в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"
Ранее сообщалось, что футболист прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сборе в Турции.

- Рассказов - парень молодой, и, конечно же, ему надо играть, - отметил Хаджи. - Что сидеть на лавке? Сейчас, если он придет в «Крылья» из команды выше рангом, должен, наверное, в новом клубе заиграть, проявить себя. Все зависит от того, какое место найдет ему тренер.

Мое мнение, он слабоват в том плане, что мяч плохо умеет отбирать, но, если по бровке , то, может быть, и неплохо в атаку идет. Он смелый, отчаянный. Парень он хороший, наш. Но не получается у него. Сколько тренеров было, но никак не может закрепиться в составе. Это же не говорит о том, что он не нравится тренеру? Значит, дело в нем самом.

- И что именно?

- Ну, значит, уровню команды «Спартак» не соответствует. По идее, конечно, в «Крыльях» он должен найти себя. Бывает такое, что в одной команде игрок в запасе находится, а в другой становится лидером.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Рассказов Хаджи Спартак Крылья Советов
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