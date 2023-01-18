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Лангович: для меня примерами для подражания в "Ростове" были Гацкан и Калачев. Они готовы были умереть за клуб

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Защитник "Ростова" Андрей Лангович рассказал, кого из футболистов считает самым крутым в прежнем составе желто-синих.
Фото: РИА Новости
- Кого из обыгравшего "Баварию" состава "Ростова" считаю самым крутым? Для меня это сто процентов Гацкан и Калачев. Может, не каждый их выделит, но для меня они были примерами для подражания. Мне нравился их характер. Они в каждой игре готовы были отдавать себя ради результата. Могу смело сказать, что они готовы были умереть за клуб, и это было видно! Это чувствовал не только я, но и все болельщики "Ростова", - передает слова Ланговича "РБ Спорт".

38-летний экс-опорный полузащитник "Ростова" и сборной Молдавии Александр Гацкан выступал за желто-синих с августа 2008 года по июль 2019 года, с июля 2015 года был капитаном команды. Всего провел за дончан 315 матчей, в том числе 15 в Лиге чемпионов и Лиге Европы, забил 24 гола и отдал 26 результативных передач. В настоящее время работает в должности тренера клубной академии "Ростова".

41-летний экс-полузащитник "Ростова" и сборной Белоруссии Тимофей Калачев выступал за желто-синих с января 2006 года по январь 2008 года и с января 2010 года по май 2019 года - до завершения карьеры, был вице-капитаном команды. Всего провел за дончан 295 матчей, в том числе 14 в Лиге чемпионов и Лиге Европы, забил 24 гола и отдал 74 результативных передачи. В настоящее время входит в тренерский штаб Игоря Семшова в "Чайке" из Песчанокопского.


Ростов Гацкан Калачев Лангович
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Лангович: для меня примерами для подражания в "Ростове" были Гацкан и Калачев. Они готовы были умереть за клуб