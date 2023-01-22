- Для меня очевидно, что инициатор драки — Промес. У него с самого начала не пошла игра, он довольно быстро начал выходить из себя, стал оскорблять Родригао и Барриоса. По ходу всего матча я неоднократно становился свидетелем мелких столкновений на поле, - приводит мнение Сантоса "СЭ".
27 ноября проходила игра Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком". Основные 90 минут встречи закончились массовой стычкой между футболистами петербуржцев и москвичей. Результатом которой стали 6 удалений – по 3 на каждую команду, показанные главным арбитром матча Владимиром Москалевым. Драка началась после конфликта Квинси Промеса и Вильмара Барриоса. КДК дисквалифицировал игроков на 6 игр.
"Зенит" не согласился с решением КДК и подал апелляцию, которая позже была отклонена, а также подал жалобу в ЭСК по поводу неудаления голландца Квинси Промеса, комиссия признала решение арбитра ошибочным. Но КДК решил не применять санкций к спартаковцу.
Дуглас Сантос: инициатор драки - Промес. У него с самого начала не пошла игра, и он стал оскорблять Родригао и Барриоса
Бразильский футболист Дуглас Сантос высказался по поводу драки между игроками, которая произошла в кубковом матче "Зенит" – "Спартак" (0:0,4-2 пен.).
Фото: ФК "Зенит"