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Радченко: если Дзюба перейдет в "Пари НН", то будет мотивирован на матч с "Зенитом". К игре он подойдёт в хорошей форме

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Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко поделился мнением о мотивации Артема Дзюбы в матче против сине-бело-голубых.
Фото: "Чемпионат"
- Дзюба ещё не перешёл в "Пари Нижний Новгород". Конечно, Артём будет мотивирован на матч с "Зенитом", если трансфер случится. К этой игре он подойдёт в хорошей форме. Правда, очень много времени имел мало игровой практики — это может повлиять, - приводит мнение Радченко "Чемпионат".

Россиянин Артем Дзюбы долгое время выступал за "Зенит". Воспитанник "Спартака" был главным форвардом коллектива из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 годы. С клубом игрок выиграл множество трофеев, в частности 4 титула чемпиона РПЛ и 2 Кубка России. В сезоне 2021/2022 Дзюба потерял стабильное место в стартовом составе клуба и в мае прошлого года, не договорившись с Зенитом по новому контракту, покинул Санкт-Петербург, перейдя в "Адану Демирспор", представляющую чемпионат Турции. Артем в матчах против петербуржцев играл в составе "Спартака" и тульского "Арсенала". На счету форварда 3 гола в ворота сине-бело-голубых.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что "Пари НН" подпишет Артема Дзюбу. Если трансфер состоится, то дебютным матче форварда за нижегородцев будет гостевая встреча с "Зенитом" в рамках 18 тура РПЛ.


Дзюба Радченко Пари НН Зенит
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