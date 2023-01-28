- Я работал с ним еще игроком. Мне всегда было с ним комфортно и интересно. Я понимаю, что он требует от футболистов. И почему это дает результат. Думаю, его можно назвать одним из самых сильных тренеров России. Все-таки не просто так он работает со сборной, - приводит мнение Калачева "РБ Спорт".
53-летний российский специалист Валерий Карпин работает наставником "Ростова" с середины декабря 2017 года. В сезоне 2017/2018 тренера занял с командой 11-е место. В следующем розыгрыше российского первенства южане поднялись на 2 строчки выше. В третий сезон команда добилась наивысшего результата при Карпине, заняв 5 место по итогам 30 туров. Летом 2021 года Карпин был назначен наставником сборной России и покинул пост тренера Ростова. Со сборной Валерий участвовал в отборочном турнире на ЧМ-2022 и занял 2-е место в группе, попав в стыковые матчи.
В марте 2022 года Карпин снова стал наставником "Ростова". Теперь он совмещает посты вместе с тренером национальной командой. После 17 проведенных туров желто-синие располагаются на 3-м месте, набрав 35 очков.
Калачев: Карпин - один из самых сильных тренеров России. Не просто так он работает со сборной
Тренер "Чайки" Тимофей Калачев высказался по поводу наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Фото: ТАСС