"Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Артему Дзюбе одним словом, то это будет слово "безразличие". Смешно читать, что наш конфликт с ним якобы идет от того, что в командах Карпина может быть только одна звезда — сам Карпин. А больше звезд в моих командах не было?" - приводит слова Карпина "СЭ".
Напомним, Артем Дзюба сейчас находится без клуба. Форвард расторгнул контракт с турецким "Адана Демирспор" в ноябре прошлого года и с тех пор продолжает оставаться свободным агентом. Ранее появлялась информация, что в его услугах заинтересованы "Торпедо", "Пари НН" и ЦСКА, но ни один из клубов в итоге не подписал соглашение с игроком. В августе этого года Дзюбе исполняется 35 лет.
Карпин: если выразить мое отношение к Дзюбе одним словом, то это будет "безразличие"
Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к Артему Дзюбе.
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