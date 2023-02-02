Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.38X 5.6П2 8.6

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
19:30
СпартакНе начат
П1 3.7X 3.7П2 2
Реклама лига ставок Сделать ставку

Салихова: единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Супруга экс-президента московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о "скелетах в шкафу" Валерия Карпина.
Фото: Global Look Press
– Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей. На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в "Спартаке". Он до сих пор не может это переварить. О других скелетах в шкафу лучше не говорить, все-таки тренер сборной, – цитирует Салихову "СЭ".

Напомним, что в опубликованном сегодня интервью Карпина Валерий Георгиевич нелицеприятно высказывался о Леониде Арнольдовиче Федуне, под руководством которого он работал в московском "Спартаке" с 2008 по 2014 год. Карпин успел побывать и главным тренером, и генеральным директором красно-белых.

Сейчас Валерий Георгиевич остается главным тренером сборной России и футбольного клуба "Ростов". Его действующее соглашение со сборной рассчитано до 31 июля 2024 года, с клубом – до 31 мая 2026 года. Его "Ростов" в текущем сезоне РПЛ идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков по итогам 17-ти сыгранных туров.


Салихова Карпин Федун Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Le Parisien: Варан решил завершить карьеру в сборной Франции в 29 лет
Шишкин: немного не понял, почему "Уфа", но Павлюченко любой команде может помочь
Салихова: единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей 2
L’Equipe: "ПСЖ" хотел подписать Малкома бесплатно через правило о приостановке контракта 5
Ловчев: чем дольше Дзюба ищет клуб, тем меньше будут предлагать 1
Талалаев: Смольников ушел из "Торпедо", понимая сложность задач, вероятность вылета. Его красивой карьере это ни к чему 2
Салихова: Эмери, Тедеско и Ваноли подтверждают, что к Федуну у них нет претензий. Только слова благодарности
"Зенит" оспорил решение РФС по дисквалификации Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао в Кубке России 10
Тарханов: для "Уфы" Павлюченко – это топ-трансфер! Он точно поможет команде в Кубке России 1
Салихова: Карпин был как прокладка между Эмери и Леонидом Арнольдовичем. Его неблагодарность поражает 4
Чиновник Никимбаев: говорят, есть лазейка, чтобы РФС быстрее вышел из УЕФА и попал в азиатский отбор ЧМ-2026 2
Карпин: Эмери, в отличие от Лаудрупа, полностью отдавался работе. У датчанина отсутствие отдачи выражалось во всем
41-летний Павлюченко присутствует на тренировке "Уфы". Есть вероятность, что он подпишет контракт с этим клубом 2
Карпин – о периоде работы в "Спартаке": у Федуна за какие-то два часа все могло измениться. Это происходило постоянно 2
Червиченко: "Спартак" стал тихим, спокойным, без феерических взрывов. Смена руководства в клубе очень ощутима эксклюзив