– Единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей. На мой взгляд, Карпину в то время дали слишком много, просто over до хрена в "Спартаке". Он до сих пор не может это переварить. О других скелетах в шкафу лучше не говорить, все-таки тренер сборной, – цитирует Салихову "СЭ".
Напомним, что в опубликованном сегодня интервью Карпина Валерий Георгиевич нелицеприятно высказывался о Леониде Арнольдовиче Федуне, под руководством которого он работал в московском "Спартаке" с 2008 по 2014 год. Карпин успел побывать и главным тренером, и генеральным директором красно-белых.
Сейчас Валерий Георгиевич остается главным тренером сборной России и футбольного клуба "Ростов". Его действующее соглашение со сборной рассчитано до 31 июля 2024 года, с клубом – до 31 мая 2026 года. Его "Ростов" в текущем сезоне РПЛ идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков по итогам 17-ти сыгранных туров.
Салихова: единственное, в чем Карпин может обвинять Федуна, – в том, что он всегда отказывался покупать игры и судей
Супруга экс-президента московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о "скелетах в шкафу" Валерия Карпина.
Фото: Global Look Press