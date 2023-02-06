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Мостовой: своей работой в последние годы Слуцкий сам доказал, что является посмешищем

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Экс-полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова экс-наставника "Рубина" Леонида Слуцкого, который ранее назвал его фриком и посмешищем.
Фото: ФК "Рубин"
- Боже, дожил! Про Слуцкого давно всем всё известно. Пускай будет аккуратнее в выражениях, потому что куча людей может захотеть ему накидать подобных выражений - ему это точно не понравится. Скорее он своей внешностью подходит под определение фрика. А своей работой в последние годы он сам доказал, что является посмешищем. Своим высказыванием он оскорбляет людей, которые играли в футбол и многого добились. Пусть лучше попробует нажонглировать мячом хотя бы 5 раз и выложит в "Плюшки", - передает слова Мостового "Чемпионат".

Ранее экс-главный тренер казанского "Рубина" и ЦСКА Леонид Слуцкий критически высказался в адрес экс-полузащитника московского "Спартака" и сборной России Александра Мостового, заявив, что своими высказываниями Мостовой превращается во фрика и посмешище.

По итогам сезона-2021/2022 "Рубин" под руководством Слуцкого напрямую вылетел в ФНЛ, опустившись на предпоследнее, 15 место после завершения финишного тура чемпионата. Руководство казанцев оставило специалиста во главе команды, поставив задачу на быстрое возвращение в РПЛ, и провело масштабную трансферную кампанию для усиления состава. Однако 15 ноября 2022 года Слуцкий покинул "Рубин" по собственному желанию, к этому моменту казанцы находились за пределами зоны выхода в РПЛ.

Слуцкий - о Мостовом: обидно, когда бывшие игроки превращаются во фриков и посмешище


Слуцкий Мостовой
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