Четвертьфинальный матч нижней сетки плей-офф Кубка России "Волга" - "Зенит" может быть сыгран не в Ульяновске, а в Нижнекамске, сообщают СМИ.
По данным источника, руководство "Волги" хотели бы провести игру в Ульяновске на натуральном газоне своего домашнего стадиона, однако состояние газона оставило у комиссии РФС негативное впечатление. На случай возможного переноса ульяновцы заявили два резервных стадиона - в Жигулевске (домашняя арена "Акрона") и в Нижнекамске (домашняя арена "Нефтехимика"). Сообщается, что приоритетным является вариант переноса игры в Нижнекамск на стадион с искусственным полем, т.к. "Акрон" с разницей в один день сам будет проводить домашний матч Кубка России против "Торпедо".
В то же время руководство "Волги" не оставляет надежд на то, что матч получится провести в Ульяновске.
Источник: "Бизнес Online"
"Волга" и "Зенит" могут сыграть матч Кубка России в Нижнекамске
Матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России "Волга" Ульяновск - "Зенит" может быть сыгран на искусственном поле в Нижнекамске.
Фото: ФК "Волга" Ул