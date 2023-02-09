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"Волга" и "Зенит" могут сыграть матч Кубка России в Нижнекамске

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Матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России "Волга" Ульяновск - "Зенит" может быть сыгран на искусственном поле в Нижнекамске.
Фото: ФК "Волга" Ул
Четвертьфинальный матч нижней сетки плей-офф Кубка России "Волга" - "Зенит" может быть сыгран не в Ульяновске, а в Нижнекамске, сообщают СМИ.

По данным источника, руководство "Волги" хотели бы провести игру в Ульяновске на натуральном газоне своего домашнего стадиона, однако состояние газона оставило у комиссии РФС негативное впечатление. На случай возможного переноса ульяновцы заявили два резервных стадиона - в Жигулевске (домашняя арена "Акрона") и в Нижнекамске (домашняя арена "Нефтехимика"). Сообщается, что приоритетным является вариант переноса игры в Нижнекамск на стадион с искусственным полем, т.к. "Акрон" с разницей в один день сам будет проводить домашний матч Кубка России против "Торпедо".

В то же время руководство "Волги" не оставляет надежд на то, что матч получится провести в Ульяновске.

Источник: "Бизнес Online"


Кубок России Волга Ул Зенит
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