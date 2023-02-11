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Вест Хэм
15:30
ЧелсиНе начат
П1 3.3X 3.3П2 2.31
Кристал Пэлас
18:00
БрайтонНе начат
П1 3.9X 3.5П2 2.02
Лестер Сити
18:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.4X 3.6П2 2.15
Арсенал
18:00
БрентфордНе начат
П1 1.5X 4.5П2 6.4
Саутгемптон
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.65
Фулхэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.93X 3.5П2 4.2
Борнмут
20:30
НьюкаслНе начат
П1 6X 3.95П2 1.61

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
18:15
БетисНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.55
Севилья
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.02X 3.15П2 4.4
Валенсия
23:00
АтлетикНе начат
П1 3X 3.2П2 2.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
17:00
СпецияНе начат
П1 2.1X 3.4П2 3.7
Лечче
20:00
РомаНе начат
П1 4.3X 3.2П2 2.02
Лацио
22:45
АталантаНе начат
П1 2.47X 3.35П2 3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
17:30
БохумНе начат
П1 1.14X 9.8П2 18
Хоффенхайм
17:30
БайерНе начат
П1 2.85X 3.55П2 2.43
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.07X 3.5П2 3.7
Вердер
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.2X 4.2П2 1.77
Майнц
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.86X 3.85П2 4.1
РБ Лейпциг
20:30
УнионНе начат
П1 1.78X 3.65П2 4.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
19:00
ПСЖНе начат
П1 2.65X 3.6П2 2.75
Клермон
23:00
МарсельНе начат
П1 5.4X 3.75П2 1.7

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Ростов
20:00
КраснодарНе начат
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Писарский: было в планах на игре с "Краснодаром" отпраздновать гол с дирижерскими палочками

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Нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский поделился планами о том, как он будет праздновать забитые голы.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Было в планах на игре с "Краснодаром", когда оформил хет-трик, взять дирижерские палочки и отпраздновать с ними, но на эйфории я вообще забыл. Может быть, в матче с "Динамо" так сделаю, если забью. Задам темп, посмотрим, как отреагируют болельщики. Может, введем на постоянной основе", - цитирует игрока "Metaratings".

Владимир Писарский перебрался в "Крылья Советов" из "Оренбурга" в январе этого года. В этом сезоне на его счету 15 матчей в российской Премьер-Лиге, в которых он забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи. В текущем розыгрыше Кубка России 26-летний форвард отличился тремя голами в четырех встречах. В осенней части сезона РПЛ Писарский выступал за "Оренбург" под фамилией Сычевой.


Крылья Советов РПЛ Сычевой
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