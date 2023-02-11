"Было в планах на игре с "Краснодаром", когда оформил хет-трик, взять дирижерские палочки и отпраздновать с ними, но на эйфории я вообще забыл. Может быть, в матче с "Динамо" так сделаю, если забью. Задам темп, посмотрим, как отреагируют болельщики. Может, введем на постоянной основе", - цитирует игрока "Metaratings".
Владимир Писарский перебрался в "Крылья Советов" из "Оренбурга" в январе этого года. В этом сезоне на его счету 15 матчей в российской Премьер-Лиге, в которых он забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи. В текущем розыгрыше Кубка России 26-летний форвард отличился тремя голами в четырех встречах. В осенней части сезона РПЛ Писарский выступал за "Оренбург" под фамилией Сычевой.
Писарский: было в планах на игре с "Краснодаром" отпраздновать гол с дирижерскими палочками
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский поделился планами о том, как он будет праздновать забитые голы.
Фото: ФК "Крылья Советов"