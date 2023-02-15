- В моем понимании не все решают деньги. Есть еще какие-то дружеские, какие-то рабочие моменты. Я считаю, что все должно быть так, чтобы через год-два мы увиделись, смогли пожать друг другу руки и пообщаться спокойно. А не так, что я сейчас пойду и буду бить копытами "я хочу уйти от вас". И уйти, поругаться со всеми, - приводит комментарий Глебова ютуб-канал "Коммент.Шоу".
Российский опорный хавбек Данил Глебов, которому в ноябре исполнилось 23 года, за свою карьеру поучаствовал в 108 играх в рамках РПЛ. На счету капитана ростовчан 9 голов и 13 результативных пасов. Также футболист получил 23 желтые карточки 1 красную карточку. Глебов имеет на счету 4 встречи за сборную России, за которую дебютировал в ноября 2021 года. В текущем сезоне Данил набрал 4+4 по системе гол плюс пас в 23 матчах за Ростов. Помимо южан, воспитанник академии "Локомотива" выступал в России за "Анжи".
СМИ сообщали об интересе "Спартака" к кандидатуре Глебова осенью 2021 года. Тогда "Ростов" отказался отпускать игрока, так как не смог найти ему замену.
Глебов: почему отказался от перехода в "Спартак"? В моем понимании не все решают деньги
Российский футболист "Ростова" Данил Глебов объяснил, почему не перешел в "Спартак".
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