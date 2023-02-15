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Чалов: никому неинтересно играть в АФК. Ни один человек не смотрит азиатскую ЛЧ

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Российский центрфорвард ЦСКА Федор Чалов высказался по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: ПФК ЦСКА
- Готов ли я морально к тому, что сыграл свой последний матч в еврокубках год назад? Очень надеюсь, что это не так. Никому неинтересно играть в Азии. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК, - приводит мнение Чалова Sport24.

В декабре 2022 в РФС шли активные дискуссии о возможном переходе Союза в АФК. Итогом которых стало создание специальной группы по возвращению России в европейские соревнования. В 2023 году произошла встреча между представителями Союза и УЕФА, в которой обсуждались варианты интеграции российских коллективов в соревнования под эгидой европейской организации.

Федор Чалов провел 28 матчей в еврокубках – 15 в Лиге Европы, 11 в ЛЧ и 2 в Лиге Конференций. В активе армейца 4 гола и 1 ассистентское действие. Последним еврокубковым матчем для российских команд было противостояние "Зенита" и "Бетиса" (2:3, 0:0) в рамках ЛЕ. Действующим победителем азиатской ЛЧ является саудовский "Аль-Хиляль".


Чалов ЦСКА РФС УЕФА АФК
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