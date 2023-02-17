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Metaratings: "Крылья Советов" подпишут контракт с Зуевым и не оставят динамовца Галкина

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По информации источника, атакующий хавбек Александр Зуев станет игроком самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Рубин"
Руководство "Крыльев Советов" планирует в ближайшие дни заключить контракт с 26-летним атакующим полузащитником Александром Зуевым, сообщают СМИ. Футболист в течение нескольких дней работал на сборах с волжанами и принял участие в контрольной игре с московским "Торпедо", в которой отметился результативной передачей.

По данным источника, 20-летний хавбек "Динамо" Владислав Галкин, также находившийся на просмотре в "Крыльях Советов", покинет расположение команды.

В осенней части текущего сезона Александр Зуев выступал за подмосковные "Химки" и принял участие в 16 матчах красно-черных во всех турнирах. На счету Владислава Галкина 11 матчей за "Динамо-2" во Второй лиге, в которых он отметился 1 голом и 4 голевыми передачами.

Источник: Metaratings.ru


Крылья Советов Динамо Зуев Российские трансферы
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