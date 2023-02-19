- Мои слова о том, что я готов работать в "Зените"? Вы же не знаете, как задавался тот вопрос. Меня тогда спросили, готов ли я работать, если будет предложение, и назвали "Зенит". Я ответил: "Почему нет?" Можно было спросить про ЦСКА, "Динамо" или "Спартак" - ответил бы так же. Все люди, которые где-то работали, были и там, и там, и там - и ничего страшного! Раньше у меня журналисты спрашивали, хотел бы я работать в "Спартаке", на что отвечал: "Конечно, да!" Но у меня ни разу не было предложения. Я что должен делать? Должен поехать к стадиону красно-белых и стоять с табличкой "Возьмите меня"? У меня есть совесть! - передает слова Мостового "РБ Спорт".
54-летний экс-полузащитник сборной России, московского "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой после завершения карьеры действующего игрока неоднократно заявлял о своем желании начать тренерскую деятельность на уровне Российской премьер-лиги, в частности - в московском "Спартаке", однако так и не получил необходимую для этого тренерскую лицензию, постоянно отказываясь проходить соответствующее обучение. В феврале 2023 года Мостовой заявил, что принял решение об обучении на лицензию и начал поиск спонсоров, которые могли бы оплатить это обучение, стоимость которого составляет около одного миллиона рублей.
Во второй половине 2022 года экс-полузащитник занимал должность главного тренера клуба медиалиги "Fight Nights", который под его руководством финишировал в очередном розыгрыше турнира на последнем месте.
Мостовой: у меня ни разу не было предложения от "Спартака". Я должен стоять с табличкой "Возьмите меня" у стадиона?
Экс-полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой рассказал о своем согласии возглавить разные клубы РПЛ.
Фото: AFP