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"Динамо" - о "цитате" Захаряна с желанием уйти в "Галатасарай": Арсен не давал никаких комментариев турецким СМИ

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В пресс-службе московского "Динамо" опровергли опубликованное турецкими СМИ высказывание о желании перейти в стамбульский "Галатасарай", якобы принадлежащее полузащитнику Арсену Захаряну.
Фото: ФК "Динамо"
- Арсен Захарян не давал никаких комментариев турецким СМИ и журналистам. Его цитата, появившаяся в твиттере турецкого журналиста - фейк, - передает слова представителя пресс-службы "Динамо" Sport24.

Ранее турецкие СМИ опубликовали, по их утверждению, комментарий 19-летнего полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна, в котором сообщалось о желании футболиста перейти в стамбульский "Галатасарай".

В текущем сезоне на счету Захаряна 3 забитых мяча и 6 голевых передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах, в августе 2022 года футболистом интересовался лондонский "Челси", который был готов выкупить его трансфер за 15 миллионов евро.


Динамо Галатасарай Захарян Российские трансферы
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