"Не верьте этим новостям. Это фейк! На этом вопросе можете поставить точку", - сказал Захарян-старший для "СЭ".
Напомним, ранее турецкие журналисты и инсайдеры неоднократно сообщали о ходе переговоров между "Динамо" и "Галатасараем" по переходу Арсена Захаряна. Сегодня эту информацию продублировал и итальянский инсайдер Николо Скира.
В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел 22 матча в РПЛ и Кубке России, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 15 млн евро.
Отец Захаряна - о слухах про переход Арсена в "Галатасарай": это фейк! На этом вопросе можете поставить точку
Норайр Захарян, отец полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, назвал фейком информацию о том, что его сын перейдет в "Галатасарай".
Фото: ФК "Динамо"